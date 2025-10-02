R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o v o t a t o l a n o s t r a m o z i o n e , l a m o z i o n e d e l g o v e r n o e l a m o z i o n e d e l l ' o p p o s i z i o n e a n c h e . N o i a b b i a m o d e t t o s u l l a p o l i t i c a e s t e r a , c a m p o l a r g o o n o n c a m p o l a r g o , p o s s i a m o n o n d i v i d e r c i . E l a t e s i è m o l t o s e m p l i c e , i b a m b i n i a G a z a m u o i o n o , l a p r o p o s t a d i T o n y B l a i r a p p o g g i a t a d a l l a C a s a B i a n c a f i n o a i p a e s i a r a b i , f i n o a i p a e s i e u r o p e i è l ' u n i c a i n c a m p o " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . L e o p p o s i z i o n i n o n l ' h a n n o v o t a t a e " s e c o n d o m e p e r c h é h a n n o s b a g l i a t o . P e r ò i l p u n t o c e n t r a l e è o g g i c ' è s o l o u n a p r o p o s t a p o l i t i c a s u l p i a t t o e l ' h a a v a n z a t a T o n y B l a i r e l ' h a n n o a v a n z a t a i l e a d e r a r a b i . N o n è l a m i g l i o r e p o s s i b i l e , c e r t o , m a q u a n d o i o v e d o i b a m b i n i d i G a z a m o r i r e p e n s o c h e c o m e p o l i t i c o h o i l d o v e r e d i p r o p o r r e u n a s o l u z i o n e . P o i i c i t t a d i n i f a n n o b e n e a i n d i g n a r s i , a r r a b b i a r s i , a p r o t e s t a r e o a f a r e q u e l l o c h e c r e d o n o , m a n o i s i a m o p o l i t i c i e c h i è p o l i t i c o n o n p u ò c o n t i n u a r e a c h i a c c h i e r a r e e b a s t a . E c c o p e r c h é h o d e t t o f a c c i a m o u n a m o z i o n e u n i t a r i a e h o p r o p o s t o , d e v o d i r e c h e l a n o s t r a è s t a t a v o t a t a d a u n a p a r t e i m p o r t a n t e e n o n d a t u t t i " .