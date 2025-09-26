Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Grazie sempre al Presidente Mattarella per le sue parole. I membri della Flotilla raccolgano il saggio appello del Quirinale e non mettano a rischio la propria vita. Portare sostegno alla martoriata popolazione di Gaza attraverso la generosità del Patriarcato Latino di Gerusalemme consente di raggiungere lo scopo della missione senza gravi conseguenze. Mi auguro che tutte le forze politiche si uniscano all’appello del Capo dello Stato". Così Matteo Renzi.
Mo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella'
26 settembre, 2025 • 12:10