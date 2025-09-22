R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a N e w Y o r k i l t e m a c h i a v e è i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . E q u e s t o v a b e n i s s i m o p e r i s o c i a l e p e r i g i o r n a l i . P e r c h i c o m e n o i f a p o l i t i c a l a q u e s t i o n e è p i ù s e m p l i c e e p i ù d r a m m a t i c a : m a d o m a t t i n a c h e s u c c e d e a G a z a ? C o m e s i b l o c c a i l m a s s a c r o q u o t i d i a n o c u i s t i a m o a s s i s t e n d o ? " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " P e n s o c h e c i s i a u n a s o l a p r o p o s t a v e r a m e n t e s e r i a i n c a m p o e l ’ h a l a n c i a t a T o n y B l a i r . N o n è c o m e h a s c r i t t o q u a l c h e c o m m e n t a t o r e s u p e r f i c i a l e l a c o s t r u z i o n e d i u n e l d o r a d o s u l l a r i v i e r a d e l l a s t r i s c i a , t u t t ’ a l t r o . I l r a g i o n a m e n t o d i B l a i r c o n s i s t e n e l l a c r e a z i o n e d i u n ’ a u t o r i t à i n d i p e n d e n t e t r a n s i t o r i a i n t e r n a z i o n a l e . Q u e s t a a u t o r i t à d e v e c o i n v o l g e r e i P a e s i a r a b i . L ’ a u t o r i t à i n t e r n a z i o n a l e g e s t i s c e G a z a s e n z a l a p r e s e n z a d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o e d i s a r m a n d o H a m a s " . " I n d i e c i a n n i G a z a v i e n e r i c o s t r u i t a c o n i s o l d i d e l m o n d o a r a b o e s i r i c o n g i u n g e a l l o S t a t o d i P a l e s t i n a c h e v i e n e f o r m a l i z z a t o b l o c c a n d o l a f o l l e p o l i t i c a d e i n u o v i c o l o n i . N o n è f a c i l e m a è p o s s i b i l e . E d è l ’ u n i c a p r o p o s t a i n c a m p o . L ’ h a f a t t a B l a i r p e r c h é f a p o l i t i c a . E s e r v i r à l ’ i m p e g n o e i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a L e g a A r a b a , S a u d i t i i n t e s t a , c o m e d i c o d a t e m p o . C h i f a p o l i t i c a s c r i v e p r o p o s t e d i s o l u z i o n i , n o n t w e e t a d e f f e t t o " .