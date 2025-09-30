L o n d r a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e e b o k h a c h i e s t o a l l a f e d e r a z i o n e c a l c i s t i c a i s r a e l i a n a d i r i m u o v e r e i l l o g o d e l l ' a z i e n d a d a l l e d i v i s e d i c a l c i o d e l l a n a z i o n a l e . L o r i p o r t a n o i m e d i a i s r a e l i a n i , s e c o n d o c u i l ' a z i e n d a s p o r t i v a h a d a t o i s t r u z i o n i a l s u o i m p o r t a t o r e i s r a e l i a n o , M s g , d i r i m u o v e r e i l l o g o d a l l e d i v i s e c h e f o r n i s c e i n m o d o i n d i p e n d e n t e a l l a s q u a d r a , d o p o c h e i l m o v i m e n t o ' B o i c o t t a g g i o , D i s i n v e s t i m e n t o , S a n z i o n i ' n e h a c h i e s t o i l b o i c o t t a g g i o a c a u s a d e l l a s u a p a r t n e r s h i p c o n l a F e d e r a z i o n e c a l c i s t i c a i s r a e l i a n a .