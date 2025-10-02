R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I p r o c l a m a t o r i d e l l o s c i o p e r o g e n e r a l e i n d e t t o p e r d o m a n i , c u l t o r i d e l d i r i t t o d e l l a n a v i g a z i o n e c o s ì b r a v i a s o s t e n e r e l a l e g i t t i m i t à d e l l a F l o t i l l a , d o v r e b b e r o s t u d i a r e c i ò c h e c o m p e t e l o r o : i l d i r i t t o a l l o s c i o p e r o . I n d i r e u n o s c i o p e r o g e n e r a l e s e n z a p r e a v v i s o , c i r i c o r d a i l G a r a n t e , è c o n c e s s o s o l o i n p r e s e n z a d i g r a v i e v e n t i c h e p o s s a n o o f f e n d e r e l ’ i n c o l u m i t à e l a s i c u r e z z a d e i l a v o r a t o r i o l t r e c h e p e r c h i a m a r e a l l a d i f e s a d e l l ’ o r d i n e c o s t i t u z i o n a l e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " N o n è s u f f i c i e n t e - p r o s e g u e - i n d i c a r e c o m e m o t i v a z i o n e d e l l o s c i o p e r o i l f i n e u m a n i t a r i o p e r q u a n t o s t a a c c a d e n d o a G a z a p e r a n d a r e i n d e r o g a a l l a n o r m a t i v a . L o s c i o p e r o p o l i t i c o è l e g i t t i m o m a s o l t a n t o s e s i p o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l e p r o c e d u r e e d e l l a n o r m a t i v a r e l a t i v a m e n t e a l l a l e g g e 1 4 6 / 1 9 9 0 . S i r e n d e p l a s t i c a m e n t e e v i d e n t e c h e g l i s c i o p e r i d i q u e s t i g i o r n i a b b i a n o u n s o l o o b i e t t i v o : m e t t e r e a f e r r o e f u o c o l ’ I t a l i a " . " H a f a t t o m o l t o m a m o l t o d i p i ù i l g o v e r n o i t a l i a n o c o n m i g l i a i a d i t o n n e l l a t e d i a l i m e n t i , g r a n d i s c o r t e d i m e d i c i n a l i , c e n t i n a i a d i b a m b i n i e a d u l t i p r e l e v a t i e p o r t a t i i n I t a l i a p e r l e c u r e , c o r r i d o i u n i v e r s i t a r i p e r f a r s t u d i a r e i n c a s a n o s t r a i r a g a z z i d i G a z a . C ’ è c h i f a e c h i f a f i n t a , c h i s i p r e o c c u p a c o n c r e t a m e n t e e c h i o c c u p a s e l v a g g i a m e n t e . C h i o f f r e s p a l l e s o l i d e p e r c o s t r u i r e l a p a c e e c o n l a p a c e , l i q u i d a t o H a m a s , v a r a r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a e c h i v u o l e s o l o d a r e u n a s p a l l a t a a l g o v e r n o f r e g a n d o s e n e d e l l a P a l e s t i n a e d e i p a l e s t i n e s i . D e l r e s t o r i s u l t a a s s a i s t r a n o c h e s o l o i n I t a l i a c i s i a n o c o n t i n u e m a n i f e s t a z i o n i , s c i o p e r i , o c c u p a z i o n i , d i s t r u z i o n i r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a , c o m e s e s i s t e s s e a l l a c a c c i a d i u n i n c i d e n t e " , c o n c l u d e .