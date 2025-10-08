R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d e n u n c i a a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e d e l p r e s i d e n t e M e l o n i , d e i m i n i s t r i C r o s e t t o e T a j a n i , d e l l ' A d d i L e o n a r d o C i n g o l a n i è l ' e n n e s i m a r i p r o v a d e l c l i m a a v v e l e n a t o c h e l a s i n i s t r a s t a s p a r g e n d o i n I t a l i a . È e v i d e n t e c h e , n o n r i u s c e n d o a p r e v a l e r e n e l l e u r n e , a l c u n i s c e l g a n o l a s t r a d a d e l l a d e l e g i t t i m a z i o n e p o l i t i c a p e r v i a g i u d i z i a r i a . C o n f i d a n o i n s o m m a n e l s o l i t o a i u t i n o t o g a t o " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " R i c o r d o t u t t a v i a a i n o s t a l g i c i d e l T e r m i d o r o c h e a n c h e a i p i ù r i v o l u z i o n a r i f u t a g l i a t a l a t e s t a p e r c h é c o m e s i d i c e v a a q u e i t e m p i … p a s d e s e n n e m i s à g a u c h e , n e s s u n n e m i c o a s i n i s t r a " , c o n c l u d e .