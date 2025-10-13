R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i a c a s a , G a z a e I s r a e l e p o t r a n n o c o n o s c e r e i l s i g n i f i c a t o d e l l a p a r o l a p a c e . È u n a g i o r n a t a s t o r i c a c h e p o t r à s a n c i r e u n a p a c e d u r a t u r a e s t a b i l e . I l g o v e r n o i t a l i a n o h a f a t t o l a s u a p a r t e , c o m e t e s t i m o n i a l a p r e s e n z a d e l l a s t e s s a G i o r g i a M e l o n i a S h a r m E l S h e i k , i n t e r l o c u t o r e o r m a i p r i m a r i o n e g l i a f f a r i d e l n o r d A f r i c a e d e l M e d i o O r i e n t e g r a z i e a n c h e a g l i s v i l u p p i d e l P i a n o M a t t e i . M a è f u o r d i d u b b i o i l r u o l o i m p r e s c i n d i b i l e d e l p r e s i d e n t e T r u m p c h e , i n s i e m e a E g i t t o , Q a t a r e T u r c h i a , n e l c o s t a n t e d i a l o g o c o n I s r a e l e e l ’ A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , h a c o m p i u t o u n v e r o m i r a c o l o d i d i p l o m a z i a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " S i a m o f e l i c i p e r i l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i s u p e r s t i t i e p e r l a c e s s a z i o n e d e l l e b a r b a r i e c u i e r a n o s o t t o p o s t i . ‘ I l p r i g i o n i e r o c h e è s t a t o l i b e r a t o ’ , r e c i t a l a t r a d i z i o n e e b r a i c a d e l T a l m u d , ‘ è c o m e u n n e o n a t o , h a n u o v a v i t a ’ . S i a d u n q u e i l t e m p o d e l l a r i n a s c i t a p e r i l M e d i o O r i e n t e , s i c o s t r u i s c a l a v i t a , s i c r e i n o l e p r o s p e t t i v e p e r u n n u o v o i n i z i o p e r t u t t i i s u o i p o p o l i , s i c r e i n o l e c o n d i z i o n i p e r l ’ i s t i t u z i o n e d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " , c o n c l u d e .