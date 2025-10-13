Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Con il ritorno degli ostaggi a casa, Gaza e Israele potranno conoscere il significato della parola pace. È una giornata storica che potrà sancire una pace duratura e stabile. Il governo italiano ha fatto la sua parte, come testimonia la presenza della stessa Giorgia Meloni a Sharm El Sheik, interlocutore ormai primario negli affari del nord Africa e del Medio Oriente grazie anche agli sviluppi del Piano Mattei. Ma è fuor di dubbio il ruolo imprescindibile del presidente Trump che, insieme a Egitto, Qatar e Turchia, nel costante dialogo con Israele e lAutorità nazionale palestinese, ha compiuto un vero miracolo di diplomazia". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli dItalia. "Siamo felici per il ritorno degli ostaggi superstiti e per la cessazione delle barbarie cui erano sottoposti. Il prigioniero che è stato liberato, recita la tradizione ebraica del Talmud, è come un neonato, ha nuova vita. Sia dunque il tempo della rinascita per il Medio Oriente, si costruisca la vita, si creino le prospettive per un nuovo inizio per tutti i suoi popoli, si creino le condizioni per listituzione dello Stato di Palestina", conclude.