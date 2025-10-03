R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e l ' i n t e n z i o n e è d i s o l i d a r i z z a r e c o n G a z a , a l l o r a f a c c i a n o u n a m a n i f e s t a z i o n e p o l i t i c a , p i ù c h e l e g i t t i m a . S e s i v u o l e m a n i f e s t a r e c o n t r o i l g o v e r n o M e l o n i i d e m , p e r c h é l a d e m o c r a z i a p r e v e d e i l d i r i t t o d i c o n t r a s t a r e c h i s i v u o l e . S e s i v u o l e f a r e u n o s c i o p e r o g e n e r a l e p e r d i f e n d e r e i l a v o r a t o r i d a i l i c e n z i a m e n t i d i F c a , è u t i l e e p e r f i n o o p p o r t u n o c h e i s i n d a c a t i l o i n d i c a n o , p u r n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e . S e s i v u o l e b l o c c a r e l ’ I t a l i a c o n u n o s c i o p e r o g e n e r a l e s e n z a i l p r e a v v i s o p r e v i s t o d a l l e n o r m e v i g e n t i , s e n z a u n s o l o m o t i v o c h e a b b i a a c h e f a r e c o n i l m o n d o d e l l a v o r o , p e r u t i l i z z a r e l a t r a g e d i a d i G a z a c o n t r o i l g o v e r n o M e l o n i , s i f i n i s c e i n u n b a t t e r d ’ a l i n e l g i r o n e d e g l i s t r u m e n t a l i z z a t o r i s e r i a l i , c o l o r o c h e u s a n o i l a v o r a t o r i p e r p r o v o c a r e r e a z i o n i e f a v o r i r e l ’ i n c i d e n t e n e l l a p r o m i s c u i t à c o n c e n t r i s o c i a l i , c o l l e t t i v i s t u d e n t e s c h i e s i n i s t r a r a d i c a l e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " S c i o p e r a r e - p r o s e g u e - è u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l m e n t e g a r a n t i t o e d è p e r t a n t o s a c r o . M a l a l e g g e r e g o l a m e n t a q u e s t o d i r i t t o n o n s o l o n e l l a t e m p i s t i c a , c h e i n q u e s t o c a s o è s t a t a d i s a t t e s a , m a a n c h e n e l l e m o t i v a z i o n i . S c i o p e r a r e s i g n i f i c a a s t e n e r s i d a l l a v o r o p e r r i v e n d i c a r e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l e p r o p r i e c o n d i z i o n i " . " S e L a n d i n i s e n e v u o l e f r e g a r e e , p e r r i n c o r r e r e U s b , v u o l e f a r e s t r a m e d e l l e l e g g i , s i g n i f i c a e s s e r e d i f r o n t e a u n o s c e n a r i o f u n e s t o n e l q u a l e i l l e a d e r s i n d a c a l e d i s m e t t e i l s u o r u o l o i s t i t u z i o n a l e e p u n t a a q u e l l a r i v o l t a s o c i a l e d e c l a m a t a i n c o m p r e n s i b i l m e n t e m e s i f a . O b i e t t i v o : i l c a o s . d a P r o P a l a P r o C a o s " , c o n c l u d e .