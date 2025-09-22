R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A T o r i n o u n ’ i m m a g i n e d i G i o r g i a M e l o n i è s t a t a d a t a a l l e f i a m m e . A m e n o d i d u e s e t t i m a n e d i d i s t a n z a d a l l ’ o m i c i d i o d i C h a r l i e K i r k , l a s i n i s t r a n o n p e r d e o c c a s i o n e p e r r i n n o v a r e i l s u o s e n t i m e n t o d ’ o d i o e i l s u o l i n g u a g g i o d i v i o l e n z a . Q u a n t o a c c a d e n e l r e s t o d ’ I t a l i a , c o n f r e q u e n t i s c o n t r i c o n g l i a g e n t i d i P o l i z i a , d i m o s t r a c h e G a z a è s o l o u n p r e t e s t o p e r a c u i r e l a t e n s i o n e s o c i a l e e f a v o r i r e i l c a o s . C h e s e n s o a v r e b b e d e l r e s t o i n v o c a r e l a p a c e u s a n d o l a v i o l e n z a ? " L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " E c c o p e r c h é - a g g i u n g e - l a s i n i s t r a n o n p r e n d e l e d i s t a n z e d a i v i o l e n t i d e l l a s u a p a r t e , p e r l a s c i a r s i l e m a n i l i b e r e , p e r u s a r e e i n c o r a g g i a r e i l c l i m a o s t i l e c h e p r o m a n a d a q u e s t i e p i s o d i i n m o d o c h e p o s s a c o l p i r e i l G o v e r n o . L ’ i m p r e s s i o n e c h e n e d e r i v a è c h e l a p a c e i n t e r e s s a p o c o e l a c a u s a p a l e s t i n e s e a n c o r a m e n o . A l t r i m e n t i a v r e m m o m i l i o n i d i c i t t a d i n i p e r b e n e a o c c u p a r e i n s i l e n z i o l e p i a z z e d ’ I t a l i a , c o n f i a c c o l e e l u m i , n o n a l a n c i a r e p i e t r e e t r a n s e n n e e a d a r f u o c o a l l a f o t o d i G i o r g i a M e l o n i ” .