R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l h a d i c h i a r a t o l o s c i o p e r o g e n e r a l e i n c a s o d i a t t a c c h i , b l o c c h i o s e q u e s t r i a i d a n n i d e l l a F l o t i l l a . I n p r a t i c a c i s t a n n o d i c e n d o c h e , q u a l s i a s i c o s a a c c a d a , s f r u t t e r a n n o i l a v o r a t o r i p e r m a n i f e s t a r e c o n t r o i l g o v e r n o , d o v e v a e s s e r e q u e s t o i l s e n s o d e l l ’ a p p e l l o a l l a ‘ r i v o l t a s o c i a l e ’ f a t t o d a L a n d i n i m e s i f a . O r a f o r s e s i r e n d e p i ù e v i d e n t e i l d i s e g n o p o l i t i c o c h e è d i e t r o a l l a s p e d i z i o n e p s e u d o u m a n i t a r i a d e l l a F l o t i l l a : c e r c a r e d i r o v e s c i a r e i l G o v e r n o M e l o n i c o n o g n i m e z z o " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " A c c u s e d i f a s c i s m o , n a z i s m o , s t r a g i s m o , a u t o r i t a r i s m o , c o m p l i c i t à p r e z z o l a t a c o n N e t a n y a h u , d i s s e n n a t a r i n c o r s a a g l i a r m a m e n t i , e c c e t e r a . I l t u t t o c o n i l r e c o r d d i a s s u n z i o n i , i l r e c o r d d i s t a b i l i z z a z i o n i d i l a v o r o p r e c a r i o , i l r e c o r d d e l p i ù b a s s o n u m e r o d i d i s o c c u p a t i , i l r e c o r d d i c r e s c i t a d e l S u d , i l r e c o r d d e l l o S p r e a d p i ù b a s s o e d e l P i l p o s i t i v o … L a C g i l , s e n e è c a p a c e , t o r n i a p e n s a r e a i l a v o r a t o r i i t a l i a n i p e r e v i t a r e c h e c o n t i n u i i l c r o l l o d e i s u o i i s c r i t t i c o s ì c o m e è c r o l l a t a l a c o a l i z i o n e d i R i c c i n e l l e M a r c h e . P e r c h é , c a s o m a i n o n s i f o s s e c a p i t o a n c o r a , n é i l c a o s o r g a n i z z a t o n é q u e l l o ' s p o n t a n e o ' p r o d u c o n o c o n s e n s o . L ’ I t a l i a è s t u f a d e l l ’ a r r o g a n z a d e l l a s i n i s t r a " , c o n c l u d e .