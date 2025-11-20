D o h a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l Q a t a r h a c o n d a n n a t o i n u o v i a t t a c c h i a e r e i i s r a e l i a n i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a . S e c o n d o i l P a e s e , m e d i a t o r e c h i a v e n e l l a g u e r r a t r a H a m a s e I s r a e l e , i r a i d d e l l ' I d f m i n a c c i a n o d i s c o n v o l g e r e l a f r a g i l e t r e g u a i n a t t o . I l Q a t a r h a c o n d a n n a t o " i b r u t a l i a t t a c c h i d e l l ' o c c u p a z i o n e i s r a e l i a n a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e l i c o n s i d e r a u n a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n c h e m i n a c c i a d i m i n a r e l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i q a t a r i n o i n u n a n o t a .