I l C a i r o , 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r i m o m i n i s t r o d e l Q a t a r , l o s c e i c c o M o h a m m e d b i n A b d u l r a h m a n A l T h a n i , p a r t e c i p e r à d o m a n i a i c o l l o q u i d i p a c e p e r G a z a n e l l a l o c a l i t à t u r i s t i c a e g i z i a n a d i S h a r m E l - S h e i k h . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i q a t a r i n o . " L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l o s c e i c c o M o h a m m e d a g l i i n c o n t r i g i u n g e i n u n a f a s e c r i t i c a d e i c o l l o q u i , r i a f f e r m a n d o l a d e t e r m i n a z i o n e d e i m e d i a t o r i a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o c h e p o n g a f i n e a l l a c a t a s t r o f i c a g u e r r a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a " , h a s c r i t t o i l m i n i s t e r o s u X . A n c h e u n a d e l e g a z i o n e t u r c a g u i d a t a d a l c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e I b r a h i m K a l i n p a r t e c i p e r à d o m a n i a i n e g o z i a t i i n E g i t t o v o l t i a p o r r e f i n e a l l a g u e r r a d i G a z a , c h e d u r a d a d u e a n n i , h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e A n a d o l u , c i t a n d o f o n t i d i s i c u r e z z a . K a l i n - h a a g g i u n t o - h a a v u t o c o l l o q u i c o n f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i , e g i z i a n i e q a t a r i o t i e c o n r a p p r e s e n t a n t i d e l g r u p p o m i l i t a n t e p a l e s t i n e s e H a m a s p r i m a d e i c o l l o q u i i n d i r e t t i c o n I s r a e l e .