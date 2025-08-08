R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S a n z i o n i , e m b a r g o t o t a l e d i a r m i , s o s p e n s i o n e d e g l i a c c o r d i d i c o o p e r a z i o n e , r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a : l ’ U n i o n e e u r o p e a d e v e a g i r e d i f r o n t e a l l ’ a n n u n c i o d i N e t a n y a h u d i o c c u p a z i o n e t o t a l e d i G a z a e i l g o v e r n o M e l o n i n o n s i a p i ù d i i m p e d i m e n t o a q u e s t a r e a z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a G i u s e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i , E u r o p a e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " L a d e c i s i o n e d e l G a b i n e t t o d i g u e r r a è s t a t a a s s u n t a c o n t r o i l p a r e r e d e l l ’ e s e r c i t o , è u n a c o n d a n n a a m o r t e p e r g l i o s t a g g i e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , è g u i d a t a d a l p r o p o s i t o g e n o c i d a r i o r i v e n d i c a t o d a S m o t r i c h d i c a n c e l l a r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e h a i l d o v e r e d i f e r m a r e i l G o v e r n o d i I s r a e l e c o n o g n i m e z z o " .