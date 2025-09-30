R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e g u i a m o c o n a t t e n z i o n e i l n e g o z i a t o d i q u e s t e o r e s u l l e p r o p o s t a d i p a c e a v a n z a t a d a g l i S t a t i U n i t i . A u s p i c h i a m o c h e s i g i u n g a a l p i ù p r e s t o a u n a c c o r d o c h e p o n g a f i n e a l l e a t r o c i t à e a i c r i m i n i c o m m e s s i a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a . C h i e d i a m o a l g o v e r n o i t a l i a n o d i f a r e l a s u a p a r t e p e r c h é s i g i u n g a a u n c e s s a t e i l f u o c o p e r m a n e n t e , a l l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i , a l p i e n o a c c e s s o d i a i u t i a l l a S t r i s c i a e a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a , p e r l a s o l u z i o n e p o l i t i c a d e i d u e S t a t i , l ’ u n i c a c h e p o s s a c o n s e n t i r e a i d u e p o p o l i d i v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a " . C o s ì i n u n a n o t a G i u s e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .