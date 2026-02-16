R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a a n c h e s o l o c o m e o s s e r v a t o r e a l B o a r d o f P e a c e è u n a t t o d i s u b o r d i n a z i o n e a T r u m p e u n o s t r a p p o c o n l a n o s t r a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a . I l B o a r d o f P e a c e è u n o r g a n i s m o p r o p r i e t a r i o , n o n d à v o c e a i p a l e s t i n e s i , è u n c o l p o a l l e N a z i o n i U n i t e i n c o m p a t i b i l e c o n l a C o s t i t u z i o n e . M a p e r M e l o n i l a f e d e l t à a T r u m p v i e n e p r i m a d i q u e l l a a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i ” . C o s ì P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .