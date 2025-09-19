R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ È i n a c c e t t a b i l e c h e l ’ I t a l i a , c h e p u r e h a p r o m o s s o e s o s t e n u t o i l p r o g r a m m a I u p a l s i n s i e m e a l l a C r u i , r i s c h i d i l a s c i a r e i n d i e t r o q u e s t i g i o v a n i . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e s e l e z i o n a t i d a l l e n o s t r e u n i v e r s i t à r e s t i n o p r i g i o n i e r i d i G a z a , m e n t r e a l t r i P a e s i e u r o p e i e d e x t r a e u r o p e i s o n o r i u s c i t i a g a r a n t i r e c o r r i d o i u m a n i t a r i e v i s t i . I l G o v e r n o i t a l i a n o s i a t t i v i s u b i t o , i n c o o r d i n a m e n t o c o n l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e e i n t e r n a z i o n a l i , p e r g a r a n t i r e c h e q u e s t i r a g a z z i e r a g a z z e p o s s a n o a r r i v a r e i n I t a l i a , s t u d i a r e e c o s t r u i r e u n f u t u r o d i p a c e e d i g n i t à ” . L o d i c h i a r a G i u s e p p e P r o v e n z a n o , d e p u t a t o P d e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e E s t e r i , p r i m o f i r m a t a r i o i n s i e m e a i c o l l e g h i L a u r a B o l d r i n i e F a b i o P o r t a , d i u n a i n t e r r o g a z i o n e a i M i n i s t r i d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e d e l l ’ I s t r u z i o n e , U n i v e r s i t à e R i c e r c a p e r d e n u n c i a r e l a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a i n c u i s i t r o v a n o o l t r e 1 5 0 s t u d e n t i p a l e s t i n e s i d i G a z a , v i n c i t o r i d i b o r s e d i s t u d i o i n I t a l i a , a n c o r a p r i v i d e i v i s t i n e c e s s a r i p e r p o t e r r a g g i u n g e r e s c u o l e e u n i v e r s i t à d e l n o s t r o P a e s e . “ D a m e s i a b b i a m o a s s i c u r a t o a l G o v e r n o l a m a s s i m a d i s c r e z i o n e s u l l e t r a t t a t i v e i n c o r s o , m a o r a s i s t a f a c e n d o t r o p p o t a r d i . A G a z a m u o r e o g n i d i r i t t o , m a f a r v i v e r e q u e l l o d i q u e s t i s t u d e n t i d i p e n d e a n c h e d a n o i . N o n s i p u ò p e r d e r e a l t r o t e m p o . A G a z a o g n i g i o r n o p o t r e b b e e s s e r e l ’ u l t i m o ” , h a a g g i u n t o P r o v e n z a n o .