R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " È u n a s v o l t a l u n g a m e n t e a t t e s a , d r a m m a t i c a m e n t e t a r d i v a , f i n a l m e n t e b e n v e n u t a . L a g i o i a d e l l e i m m a g i n i c h e a r r i v a n o d a l l e s t r a d e d i G a z a è l a n o s t r a . È q u e l l a d e l l e f a m i g l i e c h e a s p e t t a n o d a d u e a n n i i l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i . I l d o l o r e c e r t o n o n s i c a n c e l l a , q u e l l o d i c h i d o v r à p i a n g e r e e s e p p e l l i r e i p r o p r i m o r t i . E i l c a m m i n o d e l l a p a c e è a n c o r a l u n g o e i n c e r t o . M a o g g i è t o r n a t a l a d i p l o m a z i a g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d i S t a t i U n i t i , E g i t t o , Q a t a r e T u r c h i a e s i a p r e l o s p a z i o i n c u i d e v e t o r n a r e l a p o l i t i c a " . L o d i c e P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P d . " D e v e t o r n a r e a n c h e l ’ E u r o p a , c h e n o n c ’ è s t a t a , r i t r o v a n d o u n r u o l o e u n a f u n z i o n e n e l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a e n e l l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e a f f a m a t o , m u t i l a t o , v i o l a t o i n C i s g i o r d a n i a e v i t t i m a d i d u e a n n i d i s t e r m i n i o a G a z a . O r a l ’ I t a l i a f a c c i a l a s u a p a r t e , q u e l l a c h e n o n h a f a t t o f i n q u i , r i c o n o s c e n d o l o S t a t o d i P a l e s t i n a . P e r c h é s e r v i r à m o l t a p o l i t i c a e m o l t a g i u s t i z i a , p e r r i a f f e r m a r e p i e n a m e n t e l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e c o n l a f i n e d e l l ’ o c c u p a z i o n e , p e r g a r a n t i r e i l p i e n o d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e i p a l e s t i n e s i , c o n l a s o l u z i o n e p o l i t i c a d e i d u e S t a t i , l ’ u n i c a c h e p o s s a a s s i c u r a r e u n f u t u r o d i p a c e a l M e d i o O r i e n t e " , c o n c l u d e i l d e p u t a t o d e m .