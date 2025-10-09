Roma, 9 ott (Adnkronos) - "È una svolta lungamente attesa, drammaticamente tardiva, finalmente benvenuta. La gioia delle immagini che arrivano dalle strade di Gaza è la nostra. È quella delle famiglie che aspettano da due anni il ritorno degli ostaggi. Il dolore certo non si cancella, quello di chi dovrà piangere e seppellire i propri morti. E il cammino della pace è ancora lungo e incerto. Ma oggi è tornata la diplomazia grazie allimpegno di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia e si apre lo spazio in cui deve tornare la politica". Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. "Deve tornare anche lEuropa, che non cè stata, ritrovando un ruolo e una funzione nella ricostruzione di Gaza e nella consegna degli aiuti al popolo palestinese affamato, mutilato, violato in Cisgiordania e vittima di due anni di sterminio a Gaza. Ora lItalia faccia la sua parte, quella che non ha fatto fin qui, riconoscendo lo Stato di Palestina. Perché servirà molta politica e molta giustizia, per riaffermare pienamente la legalità internazionale con la fine delloccupazione, per garantire il pieno diritto allautodeterminazione dei palestinesi, con la soluzione politica dei due Stati, lunica che possa assicurare un futuro di pace al Medio Oriente", conclude il deputato dem.