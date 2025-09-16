R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ G a z a b r u c i a . P e r s i n o d a l l e N a z i o n i U n i t e p a r l a n o d i g e n o c i d i o . L ’ i n v a s i o n e d i N e t a n y a h u è u n c r i m i n e d a l l e c o n s e g u e n z e e n o r m i . V a p u n i t o e v a f e r m a t o , a n c h e p e r c h é p o r t a l a g u e r r a n e l M e d i t e r r a n e o . S e r v o n o a t t i u r g e n t i , s a n z i o n i d u r i s s i m e . G i o r g i a M e l o n i s m e t t a d i o p p o r s i i n E u r o p a e d i a c c o d a r s i a T r u m p , l ’ I t a l i a n o n p u ò e s s e r e c o m p l i c e ” . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e E s t e r i d e l P d , P e p p e P r o v e n z a n o .