G a z a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o a e r e o i s r a e l i a n o s u u n ' a b i t a z i o n e i n c u i s i e r a n o r i f u g i a t i d e g l i s f o l l a t i n e l l a z o n a c e n t r a l e d i G a z a h a u c c i s o a l m e n o 1 1 p e r s o n e . L o h a r i f e r i t o i l p o r t a v o c e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e g e s t i t a d a H a m a s . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e I s r a e l e h a i n t e n s i f i c a t o l a s u a o f f e n s i v a s u l t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e d e v a s t a t o , c o s t r i n g e n d o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e a l l a f u g a . " U n d i c i p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e e m o l t e r i s u l t a n o d i s p e r s e o f e r i t e d o p o c h e u n a t t a c c o a e r e o i s r a e l i a n o h a p r e s o d i m i r a u n a c a s a c h e o s p i t a v a s f o l l a t i a n o r d d i A l - Z a w a i d a , n e l l a S t r i s c i a d i G a z a c e n t r a l e " , h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e d e l l a d i f e s a c i v i l e M a h m u d B a s s a l . S e c o n d o i s e r v i z i d i e m e r g e n z a , t r a l e v i t t i m e c i s a r e b b e r o a n c h e d i v e r s i b a m b i n i , i c u i c o r p i s o n o s t a t i t r a s p o r t a t i i n u n o s p e d a l e v i c i n o .