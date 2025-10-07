R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D u e a n n i f a I s r a e l e è s t a t a n u o v a m e n t e a t t a c c a t a , q u e s t a v o l t a d a H a m a s . L e v i t t i m e e r a n o g i o v a n i e v e c c h i , a l c u n i d i l o r o s t a v a n o b a l l a n d o m e n t r e g l i s p a r a v a n o . E ’ s t a t o u n g i o r n o d i i n i m m a g i n a b i l e v i o l e n z a . O g g i r i c o r d i a m o l e v i t t i m e e c i i m p e g n i a m o a r i p r i s t i n a r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a n e l l a r e g i o n e . C i i m p e g n i a m o a s r a d i c a r e i l t e r r o r i s m o e l ' a n t i s e m i t i s m o , a c c o g l i e n d o c o n f a v o r e l ’ i n i z i a t i v a d e g l i S t a t i U n i t i p e r r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d i p a c e " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a a S t r a s b u r g o . " Q u e s t e a z i o n i t e r r o r i s t i c h e , c o m e a n c h e l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a a M a n c h e s t e r , c o l p i s c o n o a l c u o r e l a n o s t r a i d e n t i t à d i e u r o p e i . S i a m o t o l l e r a n t i e a c c o g l i e n t i m a i n o s t r i v a l o r i n o n s o n o i n d i s c u s s i o n e . I l g r u p p o E c r s a r à a l c e n t r o d e g l i s f o r z i p e r p r o t e g g e r e l e n o s t r e c o m u n i t à e b r a i c h e i n t u t t a E u r o p a d a l l ' a n t i s e m i t i s m o e d a l l e s u e c o n s e g u e n z e " , c o n c l u d e .