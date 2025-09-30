R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c o r t o c i r c u i t o i d e o l o g i c o i n c u i è i m m e r s a l a s i n i s t r a p r o d u c e s c e n e c o m e q u e l l e d i o g g i a l l ’ u n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a . M a n i f e s t a n t i c h e s o s t i t u i s c o n o l a b a n d i e r a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a i s s a n d o q u e l l a p a l e s t i n e s e , a l g r i d o d i B e l l a C i a o . È i l f r u t t o d e l c a o s m o r a l e d e l l a s i n i s t r a , c h e p a s s a s e n z a s o l u z i o n e d i c o n t i n u i t à d a l l ’ e s t r e m i s m o e u r o p e i s t a a q u e l l o p a l e s t i n e s e " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a P r o c a c c i n i , c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .