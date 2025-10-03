R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o b l e m a n o n s t a n e i g i o v a n i c h e v a n n o i n p i a z z a p e r m a n i f e s t a r e p a c i f i c a m e n t e , b e n v e n g a n o a p r e s c i n d e r e d a l c o l o r e p o l i t i c o . I l p r o b l e m a è d a t o d a u n o s c i o p e r o g e n e r a l e c h e p a r a l i z z a u n a n a z i o n e e q u e l l e p e r s o n e c h e v a n n o i n p i a z z a p e r s p a c c a r e t u t t o , è l a d e g e n e r a z i o n e d i q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i , c o m e s t a a c c a d e n d o n e l l e p i a z z e i t a l i a n e . M a i l p r o b l e m a s t a a n c h e i n u n a c e r t a n a r r a z i o n e c h e t e n d e a g i u s t i f i c a r e q u e s t i c o m p o r t a m e n t i " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i e u r o p e i N i c o l a P r o c a c c i n i , i n t e r v e n e n d o a R a d i o A n c h ’ i o s u R a i R a d i o 1 .