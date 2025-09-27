R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a t t i v i s t i a b o r d o d e l l a F l o t t i l l a h a n n o r i g e t t a t o l e p r o p o s t e d i b u o n s e n s o d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e d i G i o r g i a M e l o n i e a f f e r m a n o d i n o n e s s e r e i n m i s s i o n e u m a n i t a r i a , c o m e n o i p u r t r o p p o s o s p e t t a v a m o . A q u e s t o p u n t o c h e c o s a s t a n n o f a c e n d o a n c o r a a b o r d o i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i ? I o c r e d o s a r e b b e i l c a s o c h e S c h l e i n , C o n t e , B o n e l l i e F r a t o i a n n i l i r i c h i a m a s s e r o i n d i e t r o p e r p o r r e f i n e a q u e l l a c h e s i è p a l e s a t a c o m e u n a p u r a o p e r a z i o n e p o l i t i c a c o n p r e o c c u p a n t i r i s v o l t i m i l i t a r i ” . L o h a a f f e r m a t o l ’ e u r o d e p u t a t o N i c o l a P r o c a c c i n i ( F d i ) , c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i e r i f o r m i s t i e u r o p e i ( E c r ) , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o “ L ’ I t a l i a d e i c o n s e r v a t o r i ” , l a d u e g i o r n i d i d i b a t t i t i i n c o r s o a R o m a p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e T a t a r e l l a e N a z i o n e f u t u r a .