R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i c i r i e m p i e d i g i o i a . E ’ i l f r u t t o d e l l a v o r o d i p l o m a t i c o p o r t a t o a v a n t i d a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , c o n i l f o n d a m e n t a l e c o i n v o l g i m e n t o d i a l c u n i S t a t i a r a b i . A n c h e l ’ I t a l i a h a s v o l t o u n r u o l o c o s t r u t t i v o i n q u e s t o d e l i c a t o p r o c e s s o , f a v o r e n d o i l d i a l o g o e l a m e d i a z i o n e t r a l e p a r t i " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F d I N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " L a f i r m a d e g l i a c c o r d i o g g i a S h a r m e l - S h e i k h d e v e e s s e r e i l p r o l o g o p e r u n p i ù a m p i o e a m b i z i o s o p e r c o r s o d i p a c e i n M e d i o O r i e n t e . L ’ o b i e t t i v o è l a c r e a z i o n e d i d u e S t a t i c h e s i r i c o n o s c a n o r e c i p r o c a m e n t e e c o n v i v a n o p a c i f i c a m e n t e . E ’ l a v i a d i p l o m a t i c a c h e l a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i e i l g o v e r n o i t a l i a n o s o s t e n g o n o c o n d e t e r m i n a z i o n e , i n u n a p r o s p e t t i v a d i s t a b i l i t à e s i c u r e z z a p e r l ’ i n t e r a r e g i o n e " , c o n c l u d e .