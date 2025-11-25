B e i r u t , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o l i b a n e s e s t a a t t u a n d o i l s u o p i a n o p e r d i s a r m a r e l e m i l i z i e . I l L i b a n o h a " p r e s o p r e c a u z i o n i p e r a f f r o n t a r e q u a l s i a s i e s c a l a t i o n d a p a r t e d i I s r a e l e e l e s u e p o s s i b i l i c o n s e g u e n z e " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o l i b a n e s e N a w a f S a l a m a B e i r u t , a g g i u n g e n d o c h e i l L i b a n o è " i n u n o s t a t o d i g u e r r a u n i l a t e r a l e . C o n t i n u i a m o a c h i e d e r e i l s o s t e g n o i n t e r n a z i o n a l e p e r f a r e p r e s s i o n e s u I s r a e l e " .