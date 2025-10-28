R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o e s p r i m e l a p r o p r i a p i ù f e r m a c o n d a n n a p e r i g r a v i e p i s o d i a v v e n u t i n e g l i u l t i m i g i o r n i n e g l i a t e n e i i t a l i a n i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a t t a c c o d i r e t t o a l l a l i b e r t à d i p e n s i e r o e d i p a r o l a e u n a d e r i v a i n t o l l e r a b i l e d i i n t i m i d a z i o n e i d e o l o g i c a . A V e n e z i a , a l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i , l ’ O n o r e v o l e E m a n u e l e F i a n o è s t a t o i m p e d i t o d i p a r l a r e d a u n g r u p p o d i m a n i f e s t a n t i ' p r o - P a l e s t i n a ' c h e h a n n o o c c u p a t o l ’ a u l a g r i d a n d o s l o g a n o s t i l i e b l o c c a n d o l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ i n c o n t r o . A B o l o g n a , a n a l o g h i c o m p o r t a m e n t i s i s o n o v e r i f i c a t i c o n t r o i l p r o f e s s o r C e s a r e F a l d i n i d e l R i z z o l i , p r e s o d i m i r a c o n v o l a n t i n i a n o n i m i e s c r i t t e d i f f a m a t o r i e s o l o p e r a v e r e s p r e s s o p u b b l i c a m e n t e i l p r o p r i o d i s s e n s o v e r s o u n a d e l i b e r a d e l S e n a t o a c c a d e m i c o c h e s o s p e n d e l e c o l l a b o r a z i o n i s c i e n t i f i c h e c o n I s r a e l e . S o n o f a t t i g r a v i s s i m i , c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e o c o n l a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e , e c h e s e g n a n o p i u t t o s t o i l r i t o r n o d i u n c l i m a d i s q u a d r i s m o , d o v e c h i l a p e n s a d i v e r s a m e n t e d e v e e s s e r e m e s s o a t a c e r e , i s o l a t o o u m i l i a t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " L e u n i v e r s i t à i t a l i a n e - p r o s e g u e - s o n o e d e v o n o r e s t a r e l u o g h i d i c o n o s c e n z a , c o n f r o n t o e l i b e r t à , n o n p a l c o s c e n i c i d i v i o l e n z a v e r b a l e , o c c u p a z i o n i , o t r i b u n a l i i d e o l o g i c i . C h i t r a s f o r m a g l i a t e n e i i n z o n e d i i n t i m i d a z i o n e o c e n s u r a m i n a i v a l o r i s t e s s i d e l l a d e m o c r a z i a , t r a d e n d o i l s e n s o p i ù p r o f o n d o d e l l a c u l t u r a e d e l s a p e r e . I l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o r i b a d i s c e c h e l a p a c e e l a g i u s t i z i a n o n n a s c o n o d a l l a c a n c e l l a z i o n e d e l p e n s i e r o a l t r u i , m a d a l d i a l o g o e d a l l a c o o p e r a z i o n e . B l o c c a r e l a p a r o l a , o s c u r a r e i l d i b a t t i t o , i n t e r r o m p e r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a u n i v e r s i t à o r i c e r c a t o r i s i g n i f i c a s p e g n e r e l a l u c e d e l l a r a g i o n e i n n o m e d i u n a f a z i o s i t à c h e n u l l a c o s t r u i s c e . I l v e r o i m p e g n o c i v i l e s i m i s u r a n e l l a c a p a c i t à d i a s c o l t a r e a n c h e c i ò c h e n o n s i c o n d i v i d e , d i c o n f r o n t a r s i c o n r i g o r e e r i s p e t t o , d i p r o m u o v e r e i l s a p e r e c o m e s t r u m e n t o d i p a c e e n o n c o m e a r m a d i d i v i s i o n e " . " I l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o s a r à s e m p r e a l f i a n c o d i c h i , c o m e l ’ o n o r e v o l e F i a n o o i l p r o f e s s o r F a l d i n i , d i f e n d e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e r i f i u t a l a l o g i c a d e l l ’ o d i o e d e l l a p a u r a . C h i e d i a m o a l l e a u t o r i t à u n i v e r s i t a r i e e a l l e i s t i t u z i o n i d i g a r a n t i r e c h e o g n i a t e n e o r e s t i u n p r e s i d i o d i d e m o c r a z i a e p l u r a l i s m o , e n o n s i p i e g h i a l l e p r e s s i o n i d i m i n o r a n z e r u m o r o s e c h e p r e t e n d o n o d i d e c i d e r e c h i p u ò o n o n p u ò p a r l a r e . O g g i p i ù c h e m a i , s e r v e c o r a g g i o c i v i l e . I l c o r a g g i o d i d i r e c h e l a l i b e r t à n o n s i c e n s u r a . S i d i f e n d e " , c o n c l u d e l a n o t a .