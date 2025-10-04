( A d n k r o n o s ) - " S i m o l t i p l i c a n o n e l l a s t r i s c i a d i G a z a l e m a n i f e s t a z i o n i d i g i u b i l o p e r g l i s c i o p e r i e i c o r t e i n e l l e c i t t à i t a l i a n e : a v e r b l o c c a t o l e t a n g e n z i a l i d i M i l a n o e R o m a , o c c u p a t o a e r e o p o r t i e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e , p i c c h i a t o p o l i z i o t t i a P i s a e N a p o l i h a i n f a t t i c a m b i a t o r a d i c a l m e n t e c o n d i z i o n i e p r o s p e t t i v e d i v i t a d e i p a l e s t i n e s i ! O v v i a m e n t e s t i a m o s c h e r z a n d o p e r c h é l ' I t a l i a p u ò a n c h e e s s e r e p a r a l i z z a t a p e r s e t t i m a n e o m e s s a a f e r r o e f u o c o , s e n z a c h e q u e s t o i n f l u i s c a m i n i m a m e n t e s u q u e l c h e a c c a d e i n M e d i o r i e n t e . C h i c a v a l c a l a p i a z z a e o r g a n i z z a l a p r o t e s t a l o s a b e n i s s i m o , m a s e n e f r e g a p e r c h é h a u n a l t r o o b i e t t i v o " . L o s c r i v e F r a n c e s c o P i o n a t i s u I l T e m p o . " S e l a p r i o r i t à f o s s e s t a t a d a v v e r o a i u t a r e c o n c r e t a m e n t e i p a l e s t i n e s i , M a t t a r e l l a , M e l o n i e d a n c h e l ' i n s o s p e t t a b i l e c a r d i n a l e P i z z a b a l l a ( c h e a m m o n i v a : l a f l o t i l l a n o n p o r t e r à a n u l l a ) a v e v a n o i n d i c a t o l a s t r a d a g i u s t a d a p e r c o r r e r e : n e s s u n a r i s p o s t a . D i p i ù : i l g a r a n t e d i c h i a r a i l l e g i t t i m i g l i s c i o p e r i ? A n c h e i n q u e s t o c a s o L a n d i n i & C . f a n n o o r e c c h i e d a m e r c a n t e . P e r c h è ? Q u e l c h e è a c c a d u t o i e r i h a d a t o l a r i s p o s t a : p e r c h è i l v e r o o b i e t t i v o n o n è m a i s t a t o q u e l l o d i p o r t a r e a i u t i a i p a l e s t i n e s i m a d i t r o v a r e u n ' a n i m a e q u a l c h e b a n d i e r a p e r u n a s i n i s t r a s e m p r e p i ù e s t r e m i s t a c h e n o n r i e s c e a i n d e b o l i r e i n a l c u n m o d o m a g g i o r a n z a e g o v e r n o e t e n t a l a c a r t a d e l l e s u g g e s t i o n i s o v r a n a z i o n a l i e d e l l a m o b i l i t a z i o n e d i p i a z z a , i n c u i è m a e s t r a . I l b l o c c o c h e l a " F l o t i l l a " h a t e n t a t o d i f o r z a r e , n o n è m a i s t a t o q u e l l o d e l l a m a r i n a i s r a e l i a n a m a p i u t t o s t o d e g l i e l e t t o r i i t a l i a n i c h e s o s t e n g o n o P a l a z z o C h i g i " . " L a f u n z i o n e d e l l e i m b a r c a z i o n i d i r e t t e a G a z a n o n è m a i s t a t a q u e l l a d i a p r i r e c o r r i d o i u m a n i t a r i m a d i p r e p a r a r e l ' i n n e s c o p e r l a g i o r n a t a d i s c i o p e r i , s c o n t r i e c o r t e i a p p e n a t r a s c o r s a . A c o s a p o r t e r à q u e s t a s t r a t e g i a ? T e m i a m o a d u n a r a d i c a l i z z a z i o n e d e l l o s c o n t r o p o l i t i c o c h e n o n p r o m e t t e n u l l a d i b u o n o " . " D o p o G a z a - c o n t i n u a P i o n a t i - c i s a r a n n o a l t r i p r e t e s t i ( a c o m i n c i a r e d a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a ) p e r i n f i a m m a r e i l p a e s e . R i u s c i r à q u e s t a s t r a t e g i a ? D i f f i c i l e . S e d u e m i l i o n i d i i t a l i a n i s c e n d o n o i n p i a z z a q u e l c h e c o n t a è v e d e r e c o s a p e n s i n o i 5 7 m i l i o n i c h e r e s t a n o a c a s a o a l l a v o r o : p o t r e b b e r o s i m p a t i z z a r e p e r c h i p r o t e s t a o a l c o n t r a r i o ( p e r r e a z i o n e ) r a f f o r z a r e q u e l l a m a g g i o r a n z a s i l e n z i o s a c h e s o s t i e n e i l g o v e r n o d a p i ù d i t r e a n n i , p e r i r i s u l t a t i o g g e t t i v i c h e h a r a g g i u n t o " . " U n ' u l t i m a c o n s i d e r a z i o n e : l o s c i o p e r o s a r e b b e s t a t o m o l t o p i ù u t i l e s e a v e s s e c a m b i a t o b e r s a g l i o , r i n u n c i a n d o i n p a r t e a l l a p u r a p r o p a g a n d a . I n q u e s t o m o m e n t o l a s o l a c o s a u t i l e p e r c a m b i a r e l a s i t u a z i o n e a G a z a è l a p r e s s i o n e d a e s e r c i t a r e s u H a m a s p e r c h é a c c e t t i l a p r o p o s t a d i p a c e d e g l i S t a t i U n i t i . S o l o q u e s t a s c e l t a p u ò r e s t i t u i r e s p e r a n z a a i p a l e s t i n e s i . I n s o m m a , p e r s i n i s t r a e C G I L ( a c c e c a t i d a l l ' a n t i m e l o n i s m o ) l ' e n n e s i m a o c c a s i o n e s p r e c a t a " .