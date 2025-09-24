R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ H o s c r i t t o u n a l e t t e r a a l l a P r e s i d e n t e M e t s o l a , i n q u a l i t à d i V i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , p e r s o l l e c i t a r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e s u q u a n t o a c c a d u t o q u e s t a n o t t e a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , c o l p i t a r i p e t u t a m e n t e d a d r o n i , b o m b e s o n o r e , s p r a y u r t i c a n t i e a l t r i m a t e r i a l i n o n i d e n t i f i c a t i m e n t r e n a v i g a v a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i a s u d d i C r e t a " . L o a f f e r m a i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o . " S i t r a t t a d i u n ’ o p e r a z i o n e c h e v i o l a a p e r t a m e n t e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d i u m a n i t à . A b o r d o , c o m e è n o t o , o l t r e a d a t t i v i s t i e o p e r a t o r i u m a n i t a r i v i s o n o a n c h e a l c u n i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i : q u e s t o r e n d e l ’ a t t a c c o a n c o r p i ù g r a v e e i n a c c e t t a b i l e . C o l p i r e i m b a r c a z i o n i c i v i l i a p r e s c e n a r i p e r i c o l o s i e m i n a l a s i c u r e z z a d i t u t t i ” .