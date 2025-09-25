R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a n o n p a r t e p e r a v e r e v i s i b i l i t à n é t a n t o m e n o p e r f a r e u n d i s p e t t o a G i o r g i a M e l o n i . V i p a r t e c i p a n o d e l e g a z i o n i p r o v e n i e n t i d a 4 4 P a e s i d e l m o n d o : è s e m p l i c e m e n t e r i d i c o l o p e n s a r e c h e s i t r a t t i d i u n ’ o p e r a z i o n e o r d i t a c o n t r o G i o r g i a M e l o n i " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s a C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " L a F l o t i l l a n a s c e p i u t t o s t o d a u n s e n s o d i i m p o t e n z a c h e m i l i o n i d i p e r s o n e p r o v a n o d i f r o n t e a l l a c a t a s t r o f e d i G a z a e a l l ’ i n a z i o n e d e i g o v e r n i o c c i d e n t a l i , c o m p r e s o i l n o s t r o , c h e n o n h a n e p p u r e l a f o r z a d i i m p o r r e s a n z i o n i o d i f e r m a r e l ’ e r o g a z i o n e d i f o n d i a I s r a e l e p e r l a r i c e r c a , u t i l i z z a t a a n c h e a f i n i b e l l i c i " , c o n c l u d e .