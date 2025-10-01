R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i i c i t t a d i n i c h e m a n i f e s t a n o , t u t t i i l a v o r a t o r i c h e s c i o p e r a n o p e r d e n d o u n a g i o r n a t a d i s t i p e n d i o , c h i s i m o b i l i t a p e r a z i o n i d i s o l i d a r i e t à d a l b a s s o l o f a p e r c h é i g o v e r n i s i s o n o g i r a t i d a l l ’ a l t r a p a r t e . L a m o b i l i t a z i o n e d a l b a s s o e l ’ i m m a g i n e f o r t i s s i m a d e l l a F l o t i l l a s t a n n o f i n a l m e n t e f a c e n d o m u o v e r e l e c o s e . L e u n i c h e s a n z i o n i i n c a m p o c o n t r o i l g o v e r n o g e n o c i d a d i I s r a e l e s o n o q u e l l e d a l b a s s o : i c i t t a d i n i c h e b l o c c a n o i c a r i c h i d i a r m i o c h e b o i c o t t a n o i p r o d o t t i i s r a e l i a n i " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a a d A g o r à s u R a i 3 . " I l g o v e r n o i s r a e l i a n o h a b l o c c a t o g l i a i u t i i n v i a t i a t t r a v e r s o i c a n a l i u f f i c i a l i d a G e n o v a p e r c h é c o n t e n e v a n o m i e l e e b i s c o t t i , t r o p p o p r o t e i c i p e r u n a p o p o l a z i o n e d a a f f a m a r e . P e r c h é i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n h a f a t t o f u o c o e f i a m m e d i f r o n t e a q u e s t a v e r g o g n a ? P e r q u e s t o s e r v o n o l e m o b i l i t a z i o n i : p e r c h é i g o v e r n i s o n o c o m p l i c i " , c o n c l u d e .