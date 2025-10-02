R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " H o i n v i a t o u n a l e t t e r a f o r m a l e a l P r e f e t t o d i B a r i , F r a n c e s c o R u s s o , p e r c h i e d e r e u n a v e r i f i c a s u l l a l e g i t t i m i t à d e l p r e s i d i o p e r m a n e n t e G l o b a l S u m u d F l o t i l l a e s u l l ’ u t i l i z z o d e l g o n f a l o n e c o m u n a l e d u r a n t e l e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l a c a u s a " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M i c h e l e P i c a r o , c o n t e s t a n d o l a g e s t i o n e d e l s i n d a c o V i t o L e c c e s e . " I l s i n d a c o d i B a r i n o n p u ò i m p r o v v i s a r s i p r o p r i e t a r i o d e i b e n i c o m u n a l i c o m e s e s t e s s e p r e s t a n d o i l s a l o t t o d i c a s a a g l i a m i c i . I n v i t o l a p r e f e t t u r a a v e r i f i c a r e l a r e g o l a r i t à d e l l a c o n c e s s i o n e d e g l i s p a z i , l ’ e v e n t u a l e p a t r o c i n i o d e l C o m u n e e l ’ i m p i e g o d e i s i m b o l i i s t i t u z i o n a l i , a d o t t a n d o s e n e c e s s a r i o i p r o v v e d i m e n t i d i c o m p e t e n z a " , c o n c l u d e .