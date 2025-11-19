T e l A v i v , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r s o n e m a s c h e r a t e h a n n o a t t a c c a t o d e g l i a t t i v i s t i i s r a e l i a n i c h e a i u t a v a n o i p a l e s t i n e s i n e l v i l l a g g i o d i M u k h m a s , a n o r d d i G e r u s a l e m m e . I n u n v i d e o , s i v e d o n o g l i a g g r e s s o r i s p r u z z a r e s p r a y a l p e p e r o n c i n o c o n t r o u n o d e g l i a t t i v i s t i e r o m p e r e i f i n e s t r i n i d i u n v e i c o l o . U n a t t i v i s t a c h e h a c h i e s t o d i r i m a n e r e a n o n i m o h a d i c h i a r a t o a l T i m e s o f I s r a e l c h e n e s s u n o è r i m a s t o f e r i t o n e l l ' i n c i d e n t e . I e r i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i d e i l a v o r i d i c o s t r u z i o n e n e l l a z o n a , a p p a r e n t e m e n t e v o l t i a s t a b i l i r e u n n u o v o a v a m p o s t o d i c o l o n i , a l l a p e r i f e r i a d e l v i l l a g g i o . L a l o c a l i t à è s t a t a r e c e n t e m e n t e d i c h i a r a t a z o n a m i l i t a r e c h i u s a d a l l e I d f d o p o r i p e t u t i t e n t a t i v i , p r e s u m i b i l m e n t e d a p a r t e d e i c o l o n i , d i a p p i c c a r e i l f u o c o a l l e c a s e d e i b e d u i n i .