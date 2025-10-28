R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à a E m a n u e l e F i a n o . È i n a c c e t t a b i l e c h e i n u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a , a o t t a n t ’ a n n i d a l l a L i b e r a z i o n e , g l i s i a s t a t o i m p e d i t o d i p a r l a r e . I m p e d i r e a q u a l c u n o d i i n t e r v e n i r e i n u n ’ u n i v e r s i t à è u n g e s t o g r a v e e i n t o l l e r a b i l e . L a l i b e r t à d i p a r o l a e d i c o n f r o n t o s o n o p i l a s t r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e v a n n o d i f e s i s e n z a a m b i g u i t à " . C o s ì i n u n a n o t a V i n i c i o P e l u f f o , d e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e c o m m i s s a r i o d e l P d d i P i s a . " E m a n u e l e r a p p r e s e n t a d a s e m p r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a n o s t r a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a , p e r i l s u o i m p e g n o c o s t a n t e n e l d i f e n d e r e i v a l o r i d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e l l a m e m o r i a e d e l l ’ a n t i f a s c i s m o , e p e r l a c o e r e n z a c o n c u i h a p o r t a t o a v a n t i l a s u a a z i o n e p o l i t i c a , d e n t r o e f u o r i i l P a r l a m e n t o . C h i t e n t a d i c o l p i r e F i a n o n o n c o l p i s c e s o l o u n a p e r s o n a , m a i l s e n s o s t e s s o d i u n a c u l t u r a p o l i t i c a c h e s i f o n d a s u l r i s p e t t o , s u l l a l i b e r t à e s u l l a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .