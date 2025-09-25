R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l s u o i n t e r v e n t o a N e w Y o r k i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , h a a n c o r a u n a v o l t a t r a c c i a t o u n a l i n e a c h i a r a e n e t t a s u i c o n f l i t t i i n c o r s o , r i a f f e r m a n d o c o n l u c i d i t à e f e r m e z z a l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c o r a g g i o s o è s t a t o i l r i c h i a m o a l l a n e c e s s i t à d i u n a p r o f o n d a r i f o r m a d e l l e N a z i o n i U n i t e : u n m e s s a g g i o f o r t e , c h e d i m o s t r a c o m e l ’ I t a l i a , c o n i l s u o G o v e r n o , n o n s o l o s i a p r e s e n t e , m a c e n t r a l e , i n f l u e n t e e d e t e r m i n a n t e n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e . U n ’ I t a l i a c h e n o n s i l i m i t a a d a s s i s t e r e a g l i e v e n t i g l o b a l i , m a c h e c o n t r i b u i s c e a d e f i n i r n e l e r e g o l e , r i a f f e r m a n d o l a p r o p r i a c r e d i b i l i t à e i l p r o p r i o p e s o p o l i t i c o t r a l e g r a n d i N a z i o n i " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C i n z i a P e l l e g r i n o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e P o l i t i c h e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a .