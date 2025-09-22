R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m o b i l i t a z i o n e d i t a n t i g i o v a n i , s t u d e n t i e l a v o r a t o r i c h e c h i e d o n o a l g o v e r n o i t a l i a n o d i a g i r e p e r b l o c c a r e N e t a n y a h u , n o n p u ò e n o n d e v e a s s o c i a t a a e p i s o d i d i v i o l e n z a " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a e F r a n c e s c o B o c c i a , c a p i g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e a l S e n a t o , e N i c o l a Z i n g a r e t t i , c a p o d e l e g a z i o n e P d a l P a r l a m e n t o E u r o p e o . " A n c o r a u n a v o l t a m e n t r e l ’ I t a l i a m a n i f e s t a v a p a c i f i c a m e n t e a l c u n e d e c i n e , f o r s e u n c e n t i n a i o d i e s a l t a t i h a n n o d e c i s o d i f a r d e g e n e r a r e l a p r o t e s t a e s c o n t r a r s i c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . A q u e s t ’ u l t i m e v a l a s o l i d a r i e t à d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . P e r n o i l a v i o l e n z a v a s e m p r e c o n d a n n a t a , m a n o n a c c e t t i a m o s t r u m e n t a l i z z a z i o n i d i c h i n o n f a n u l l a c o n t r o l o s t e r m i n i o c h e s i s t a c o n s u m a n d o a G a z a e t e n t a d i s m i n u i r e i l p e s o d i u n a m o b i l i t a z i o n e c h e c h i e d e a l l ’ I t a l i a d i s c h i e r a r s i d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a " .