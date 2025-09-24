R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e l l a C a m e r a - s i l e g g e i n u n a n o t a - h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r c h i e d e r e a l G o v e r n o q u a l i i n f o r m a z i o n i a b b i a a c q u i s i t o o i n t e n d a a c q u i s i r e s u i d r o n i c h e h a n n o s o r v o l a t o l e n a v i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a n e i g i o r n i s c o r s i e c o l p i t o , a n c h e q u e s t a n o t t e , a l c u n e d e l l e s u e i m b a r c a z i o n i , m e t t e n d o a r i s c h i o l ’ i n c o l u m i t à e l a v i t a s t e s s a d e l l e p e r s o n e a b o r d o . I d e p u t a t i d e m c h i e d o n o i n o l t r e q u a l i i n i z i a t i v e u r g e n t i i l G o v e r n o i n t e n d a a s s u m e r e p e r d a r e i m m e d i a t a c o n c r e t e z z a a q u a n t o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a s c r i t t o i n r i s p o s t a a l l a l e t t e r a d e l l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , e c i o è c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o a s s i c u r a c h e s a r a n n o a d o t t a t e t u t t e l e m i s u r e d i t u t e l a e d i s i c u r e z z a d e i c o n n a z i o n a l i a l l ’ e s t e r o . L ’ i n v i o d e l l a f r e g a t a i t a l i a n a , a n n u n c i a t o d a C r o s e t t o , r a p p r e s e n t a s i c u r a m e n t e u n s u p p o r t o u t i l e a u n i n t e r v e n t o e x p o s t d i s a l v a g u a r d i a e s o c c o r s o , m a i l g o v e r n o i t a l i a n o d e v e s p i e g a r e c o m e i n t e n d a p r e v e n i r e c h e v i s i a n o c o n t i n u i a t t a c c h i d i d r o n i ” . C o s ì l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L a u r a B o l d r i n i , c h e h a p r o m o s s o l ' i n t e r r o g a z i o n e .