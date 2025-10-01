R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a l l a C a m e r a s i è d i s c u s s o d e l l ’ a c q u i s t o d i 1 2 e l i c o t t e r i e d e l l a f o r m a z i o n e d e i p i l o t i d e l l ’ a e r o n a u t i c a e d e l l e f o r z e a r m a t e . A b b i a m o c h i e s t o a l G o v e r n o u n c h i a r i m e n t o f o n d a m e n t a l e : s e q u e s t i m e z z i p r o d o t t i d a L a o n a r d o s i a n o d o t a t i d i s i s t e m i t e c n o l o g i c i f o r n i t i d a u n a n o t a a z i e n d a i s r a e l i a n a , l a E l b i t S y s t e m s , a t t i v a n e l c a m p o d e l l a d i f e s a . L a s o t t o s e g r e t a r i a A l b a n o n o n h a s a p u t o , a n z i v o l u t o , r i s p o n d e r e a q u e s t a s e m p l i c e d o m a n d a , p e r c h é s a p e r l o ' n o n è c o m p e t e n z a d e l l a c o m m i s s i o n e b i l a n c i o ' . U n a r i s p o s t a i r r i c e v i b i l e p e r c h é o g n i p a r l a m e n t a r e h a d i r i t t o d i s a p e r e s u c o s a s t a v o t a n d o " . C o s ì i n u n a n o t a l e d e p u t a t e R o g g i a n i , G u e r r a , B o l d r i n i , F e r r a r i , B a k k a l i e i l d e p u t a t o G r a z i a n o . " C o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o a b b i a m o v o t a t o c o n t r o , i n s i e m e a 5 s t e l l e e A v s , p e r c h é r i t e n i a m o i n a c c e t t a b i l e c h e i l P a r l a m e n t o v e n g a c h i a m a t o a d a u t o r i z z a r e q u e s t a s p e s a p u b b l i c a s e n z a s a p e r e s e s t i a m o f i n a n z i a n d o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i m p r e s e i s r a e l i a n e c h e i n q u e s t o m o m e n t o t r a g g o n o p r o f i t t o d a l l o s t e r m i n i o a G a z a . I n c o e r e n z a c o n l a n o s t r a r i c h i e s t a d i s o s p e n d e r e o g n i c o l l a b o r a z i o n e m i l i t a r e c o n I s r a e l e , r i b a d i a m o c h e n o n p o s s i a m o e s s e r e c o m p l i c i , n e a n c h e i n d i r e t t a m e n t e , d i q u a n t o s t a a c c a d e n d o n e l l a S t r i s c i a " , c o n c l u d o n o .