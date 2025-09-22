R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c h e , s o l o d o p o l e f o r t i s o l l e c i t a z i o n i d e l l e o p p o s i z i o n i e l a v o l o n t à d i b l o c c a r e l ’ A u l a i n a s s e n z a d i r i s p o s t e , i l M i n i s t r o T a j a n i è d i s p o n i b i l e a r e n d e r e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a i l 2 o t t o b r e . N o n s i t r a t t a d i u n a c o n c e s s i o n e , m a d e l f o n d a m e n t o d e l l a d e m o c r a z i a ” . C o s ì u n a n o t a d e i c a p i g r u p p o C h i a r a B r a g a ( P d ) , R i c c a r d o R i c c i a r d i ( M 5 S ) , L u a n a Z a n e l l a ( A V S ) . “ È i n o g n i c a s o m o l t o g r a v e – p r o s e g u o n o - c h e i l G o v e r n o p a r t e c i p i a u n v e r t i c e i n t e r n a z i o n a l e c o m e q u e l l o c h e s i a p r i r à a N e w Y o r k s e n z a a v e r e c o m u n i c a t o a l P a r l a m e n t o l a p r o p r i a l i n e a e , s e a n c o r a u n a v o l t a s a r à s c h i a c c i a t o s u l l e p o s i z i o n i d i T r u m p , s e n z a a v e r e l a m i n i m a i d e a d i c o m e f e r m a r e i l m a s s a c r o d i G a z a " . " M e n t r e i n t u t t a E u r o p a , a l l a v i g i l i a d i v o t i s i g n i f i c a t i v i , i g o v e r n i s t a n n o p r e n d e n d o i n i z i a t i v e c o n c r e t e i n I t a l i a v i v i a m o u n a v e r a a n o m a l i a d e m o c r a t i c a , c o n l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i c h e c o n t i n u a a s o t t r a r s i a l d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e ” , c o n c l u d o n o .