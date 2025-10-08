R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i d a l G o v e r n o l ’ e n n e s i m a r e t i c e n z a c h e s t r i d e c o n i l d o v e r e d i a s s i c u r a r e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . U n a t t e g g i a m e n t o i n d e c e n t e : d a u n a p a r t e i l m i n i s t r o i n a u l a p e r s c r e d i t a r e l a F l o t i l l a s o s t i e n e c h e l a v i a d i m a r e n o n è q u e l l a g i u s t a e c h e a l G o v e r n o s a r e b b e r o b a s t a t e p o c h e o r e p e r p o r t a r e g l i a i u t i a t t r a v e r s o l a v i a d i t e r r a , m a i n c o n c r e t o n o n a l z a u n d i t o p e r f a r a r r i v a r e g l i a i u t i g i à r a c c o l t i d a M u s i c f o r P e a c e a G a z a " . C o s ì l e d e p u t a t e d e l P d L a u r a B o l d r i n i e V a l e n t i n a G h i o . " O g g i , i n f a t t i , o l t r e 3 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i a l i m e n t a r i , r a c c o l t i d a M u s i c f o r p e a c e p e r s o s t e n e r e l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , s o n o f e r m i i n a t t e s a d i p o t e r r a g g i u n g e r e G a z a . I l p r o t r a r s i d i q u e s t a s i t u a z i o n e - p r o s e g u o n o l e d e m - r i s c h i a d i v a n i f i c a r e l ’ i m p e g n o d e l l e a s s o c i a z i o n i u m a n i t a r i e i t a l i a n e e d e i c i t t a d i n i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a r a c c o l t a . S o p r a t t u t t o , l a r i c h i e s t a d i t o g l i e r e g l i a l i m e n t i e n e r g e t i c i c o m e m i e l e , m a r m e l l a t a e b i s c o t t i c h e , o l t r e a e s s e r e u n a r i c h i e s t a i n a c c e t t a b i l e , i n q u a n t o p r o p r i o q u e g l i a l i m e n t i s e r v o n o p e r a f f r o n t a r e l a d e n u t r i z i o n e d i c h i a G a z a v i e n e a f f a m a t o d a l g o v e r n o d i I s r a e l e , d i v e n t a u n ’ o n e r e i n p i ù p e r l e a s s o c i a z i o n i c h e d o v r a n n o s m a l t i r l i e c h e i n v e c e h a n n o i l c o m p i t o d i p o r t a r l i a c h i h a b i s o g n o " . " D a s e t t i m a n e c o m e P a r t i t o d e m o c r a t i c o s i a m o i n c o n t a t t o c o n M u s i c f o r p e a c e e c o n i l g o v e r n o p e r o t t e n e r e d e l l e r i s p o s t e e o g g i a p r e c i s a d o m a n d a s u q u a l i i n i z i a t i v e i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i h a i n t r a p r e s o o i n t e n d e i n t r a p r e n d e r e p e r f a v o r i r e l o s b l o c c o d e l c a n a l e d i t e r r a e a s s i c u r a r e l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i d e s t i n a t i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , r i s p o n d e a n d a n d o f u o r i t e m a . A f f e r m a r e s o l a m e n t e d i e s s e r e i n c o n t a t t o c o n l ’ a s s o c i a z i o n e e n o n i n d i c a r e l e a z i o n i p u n t u a l i p e r l o s b l o c c o d e g l i a i u t i r i c h i e s t e d a l l a n o s t r a i n t e r r o g a z i o n e , a r r i v a n d o a n e g a r e a d d i r i t t u r a l a m e s s a a l b a n d o d e i c i b i e n e r g e t i c i d a p a r t e d i I s r a e l e , è u n a t t e g g i a m e n t o g r a v i s s i m o c h e c o n f e r m a l ’ i n e r z i a d i q u e s t o e s e c u t i v o n e l l o s b l o c c o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i p e r G a z a " , c o n c l u d o n o .