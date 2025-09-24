R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d e r e a l g o v e r n o d i g a r a n t i r e l a p r o t e z i o n e d e l l a m i s s i o n e u m a n i t a r i a e d e i c i t t a d i n i c h e v i p a r t e c i p a n o . E m e t t e r e i n c a m p o t u t t e l e i n i z i a t i v e p o l i t i c h e p e r f e r m a r e N e t a n y a h u e i l m a s s a c r o d i G a z a . P e r q u e s t o u n a d e l e g a z i o n e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o m p o s t a d a i d e p u t a t i C h i a r a B r a g a , P e p p e P r o v e n z a n o , V a l e n t i n a G h i o , M a r c o S a r r a c i n o , M a r c o F u r f a r o , L a u r a B o l d r i n i , D e b o r a S e r r a c c h i a n i , M a r i a C e c i l i a G u e r r a , S i l v i a R o g g i a n i , N i c o S t u m p o , T o n i R i c c i a r d i , F e d e r i c o F o r n a r o , S a r a F e r r a r i , G i a n n i G i r e l l i , R a c h e l e S c a r p a , C r i s t i a n D i S a n z o , e d a i s e n a t o r i C r i s t i n a T a j a n i e F r a n c e s c o V e r d u c c i e I g o r T a r u f f i d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e , h a p a r t e c i p a t o o g g i a l l a m o b i l i t a z i o n e a s o s t e g n o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a " . S i l e g g e i n u n a n o t a . " I l P d r i n n o v a l e r i c h i e s t a a v a n z a t e o g g i a l l a C a m e r a e a l S e n a t o p e r c h é i l g o v e r n o g a r a n t i s c a l a s i c u r e z z a d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i e d i t u t t o l ’ e q u i p a g g i o d e l l a F l o t i l l a e p r o t e s t i f o r m a l m e n t e c o n i l g o v e r n o i s r a e l i a n o p e r g l i a t t a c c h i d i q u e s t a n o t t e " .