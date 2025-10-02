R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o c a p i t o c o s a p e n s a i l g o v e r n o . . . p e n s a c h e I s r a e l e a b b i a c o m m e s s o u n a t t o c h e n o n p o t e v a c o m m e t t e r e e h a v i o l a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e o i n v e c e r i t i e n e c h e h a f a t t o q u e l l o c h e a v e v a d i r i t t o d i f a r e ? O g n i t a n t o u n a p o s i z i o n e c h i a r a s e r v i r e b b e , a l l ' o p p o s i z i o n e , a l g o v e r n o , a l l a m a g g i o r a n z a e a l p a e s e " . C o s ì S t e f a n o P a t u a n e l l i d e l M 5 s i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l S e n a t o , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " L a m i s s i o n e è s t a t a r i d i c o l i z z a t a d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , h a d e t t o c h e c h i s t a v a l ì t u t t o s o m m a t o s a p e v a a c o s a a n d a v a i n c o n t r o e s e l a s t a v a a n d a n d o a c e r c a r e . I o a v r e i v o l u t o v e d e r e s e q u a l c u n o a v e s s e d e t t o q u a l c o s a d e l g e n e r e s u l l ' o m i c i d i o d i C h a r l i e K i r k , i o q u i h o d e t t o c h e q u e l l ' o m i c i d i o v a c o n d a n n a t o s e n z a s e e s e n z a m a , p e r c h é n o n s i p u ò m o r i r e p e r l e p r o p r i e i d e e . D i r e c h e b i s o g n a p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i c h e v a n n o " s u l l a F l o t i l l a " e r a u n o b b l i g o d i q u e s t o g o v e r n o e n o n b i s o g n a v a a g g i u n g e r e n e s s u n ' a l t r a p a r o l a " , c o n c l u d e .