R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o i l p i ù p r o f o n d o a p p r e z z a m e n t o p e r l ’ i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n m e r i t o a l l a c o m p l e s s a v i c e n d a d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a . L e p a r o l e d e l C a p o d e l l o S t a t o h a n n o s a p u t o c o n i u g a r e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l e I s t i t u z i o n i c o n l a s e n s i b i l i t à u m a n a , o f f r e n d o u n e s e m p i o d i c o m e l a p i ù a l t a r a p p r e s e n t a n z a d e l l a R e p u b b l i c a p o s s a f a r s i s t r u m e n t o d i d i a l o g o e d i m e d i a z i o n e i n u n a f a s e d e l i c a t a e c a r i c a d i r i s c h i ” . L o a f f e r m a P a o l o G r i m o l d i , s e g r e t a r i o f e d e r a l e d i P a t t o p e r i l N o r d .