R o m a , 0 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a f i n e d e l l a g u e r r a n o n s a r à l a f i n e d e l c o n f l i t t o . D o v r e m o r i c u c i r e l e c o m u n i t à d a l b a s s o c o n t a n t a p a z i e n z a . S e r v e u n a n a r r a z i o n e l u c i d a e s o l i d a d a c o n t r a p p o r r e a q u e l l a d e g l i e s t r e m i s m i . N o n v o g l i a m o a s s i s t e n z a , m a s u p p o r t o p e r c o s t r u i r e i n i z i a t i v e e c o n o m i c h e i s p i r a t e a l b e n e c o m u n e ” . L o h a o s s e r v a t o i l p a t r i a r c a d i G e r u s a l e m m e , c a r d . P i e r b a t t i s t a P i z z a b a l l a , i n t e r v e n u t o a l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F n e c a F i r e n z e . " P u r t r o p p o - h a d e t t o - n o n p o s s i a m o f a r c i i l l u s i o n i : l a f i n e d e l l a g u e r r a n o n s a r à l a f i n e d e l c o n f l i t t o . L ' o d i o c h e h a s c a t e n a t o è a n c o r a p r o f o n d o , e n o n c ' è u n a e x i t s t r a t e g y , n é u n a c h i a r a p r o s p e t t i v a s u l d o p o . C ' è a n c o r a m o l t o d a f a r e . P r o p r i o p e r q u e s t o , q u a n d o l e i s t i t u z i o n i p o l i t i c h e e , a h i m è , a n c h e q u e l l e r e l i g i o s e v e n g o n o m e n o , è i m p o r t a n t e f a r e r e t e n e l t e r r i t o r i o . Q u e s t o è q u e l l o c h e c e r c h i a m o d i f a r e ” .