T e l A v i v , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o p i ù c o m e r e a g i r e a q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , s e m b r a c h e H a m a s v o g l i a u n a c c o r d o p i ù d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o " . L o h a d e t t o a Y n e t N e w s L i r a n B e r m a n , f r a t e l l o d e g l i o s t a g g i G a l i e Z i v B e r m a n , p a r l a n d o d e l l ' a n n u n c i o d i H a m a s s e c o n d o c u i l ' o r g a n i z z a z i o n e è p r o n t a a u n a c c o r d o g l o b a l e p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . " H a m a s v u o l e r e s t i t u i r e g l i o s t a g g i e p o r r e f i n e a l l a g u e r r a - h a a g g i u n t o - S o n o l ' u l t i m a p e r s o n a c h e s i f i d e r e b b e d i H a m a s , m a a l m e n o p e r c o m e a p p a r e o r a , H a m a s s t a f a c e n d o s f o r z i p e r r e s t i t u i r e g l i o s t a g g i e I s r a e l e s t a c r e a n d o d i f f i c o l t à " .