R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A l c o n c e r t o d e l l e B l a c k p i n k a M i l a n o , d u e g i o r n i f a , u n a t t i v i s t a i n c a l z a l a p r e m i e r M e l o n i n e l b a c k s t a g e : " C o m e m a d r e n o n u n a p a r o l a p e r i l g e n o c i d i o p a l e s t i n e s e ? " . E i l p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o r i s p o n d e : " G u a r d i i o l a v o r o o g n i g i o r n o s u l g e n o c i d i o p a l e s t i n e s e . S i a m o l a n a z i o n e a l m o n d o c h e h a l i b e r a t o p i ù b a m b i n i " . L ' a t t i v a a l l o r a l a s e g u e e i n s i s t e : " M a c o n t i n u i a m o a i n v i a r e a r m i . . . " . E l a M e l o n i : " M a q u a l i a r m i ? S t u d i " . A l l o n t a n a n d o s i l a p r e m i e r a g g i u n g e : " S e f o s s e p r e p a r a t o l o s a p r e b b e " . E a l l ' a t t i v i s t a c h e l a i n s e g u i v a p u n t a n d o l e l a t e l e c a m e r a d i c e : " P e r c h é l a p a c e n o n s i f a c o s ì " . I l v i d e o è s t a t o p u b b l i c a t o s u l l ' a c c o u n t I n s t a g r a m d i P a l e s t i n a L i b e r a e s t a r i m b a l z a n d o s u i s o c i a l e s u l w e b .