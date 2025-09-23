R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o l o r o c h e h a n n o m e s s o a f e r r o e a f u o c o l e n o s t r e c i t t à s o n o t e p p i s t i , q u e s t o v a d e t t o i n m o d o n e t t o . V a n n o d i s t i n t i d a l l e p e r s o n e c h e h a n n o m a n i f e s t a t o i n m o d o p a c i f i c o p e r u n a c a u s a i n c u i c r e d o n o " . L o d i c e a T a g a d à s u L a 7 l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a , i n t e r v e n e n d o s u g l i s c o n t r i d i i e r i d u r a n t e l e m a n i f e s t a z i o n i p e r G a z a . " N o n è p o s s i b i l e c h e , i n q u e s t o p a e s e , l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e d i p o l i z i a v e n g a n o a g g r e d i t e . l o s t o s e m p r e d a l l a p a r t e d e g l i a g e n t i , s i a q u a n d o v e n g o n o m i n a c c i a t i s i a q u a n d o f a n n o l e i n d a g i n i e p r o c e d o n o a g l i a r r e s t i . H o s e m p r e f i d u c i a . N o i s i a m o p e r l o s t e s s o m e t r o d i m i s u r a i n t u t t e l e s i t u a z i o n i : a s s i c u r a r e l e g a l i t à e a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i m a n i f e s t a r e i n p i a z z a p a c i f i c a m e n t e " , c o n c l u d e .