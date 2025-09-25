R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a C r o s e t t o h a t e n u t o u n p r o f i l o e q u i l i b r a t o , a l c o n t r a r i o d i q u a n t o h a n n o f a t t o a l t r i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o , c o m e l a p r e m i e r M e l o n i . È n e c e s s a r i o s a l v a g u a r d a r e l ’ i n c o l u m i t à d i t u t t e l e p e r s o n e a b o r d o d e l l e i m b a r c a z i o n i d e l l a S u m u d F l o t i l l a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v a l u t a z i o n i d i m e r i t o s u l l a m i s s i o n e . D o b b i a m o e s s e r e t u t t i u n i t i p e r d i f e n d e r e i c i t t a d i n i i t a l i a n i n e i t e a t r i d i c r i s i . N e l c o n t e m p o , è n e c e s s a r i o c h e i l g o v e r n o n o n r i n u n c i a l l ’ i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a . L a n o s t r a s t e l l a p o l a r e è l a p r o s p e t t i v a d e i d u e p o p o l i i n d u e s t a t i , p a r t e n d o d a l l a p r o p o s t a d i T o n y B l a i r ” . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a .