R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ e r a d e l l a p e r i c o l o s a p o l a r i z z a z i o n e , i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a c i r i c o r d a i l v a l o r e d e l l ’ e q u i l i b r i o e d e l l a v e r i t à s t o r i c a : ‘ I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 r i m a n e e r i m a r r à u n a p a g i n a t u r p e d e l l a s t o r i a : u n v i l e a t t a c c o t e r r o r i s t i c o c h e a v v e n n e c o n t r o i n e r m i c i t t a d i n i i s r a e l i a n i , r e c a n d o g r a v e d a n n o a l l a c a u s a d e l l a p a c e e d e l l a r e c i p r o c a s i c u r e z z a i n P a l e s t i n a ’ . G r a z i e , n e f a r e m o t e s o r o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a .