Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nellera della pericolosa polarizzazione, il presidente Mattarella ci ricorda il valore dellequilibrio e della verità storica: Il 7 ottobre 2023 rimane e rimarrà una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Grazie, ne faremo tesoro". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.