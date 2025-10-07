R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ H o d e p o s t o u n m a z z o d i f i o r i d a v a n t i a l l a s t a t u a d i p a p a G i o v a n n i P a o l o I I , o l t r a g g i a t a d a a l c u n i t e p p i s t i n e i g i o r n i s c o r s i . È u n m o d o p e r d i r e n o a l l a v i o l e n z a e a l l a p r e v a r i c a z i o n e ” . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a , d o p o l a v i s i t a a l p i a z z a l e d a v a n t i a l l a s t a z i o n e T e r m i n i d i R o m a . “ C o l o r o c h e h a n n o a p p o s t o u n a i n d e g n a s c r i t t a s u l l a s t a t u a d i P a p a W o j t y l a d u r a n t e l e p r o t e s t e d e l l e s c o r s e s e t t i m a n e s o n o t e p p i s t i . L a p r o t e s t a p a c i f i c a e l a d i f e s a d i c a u s e s a c r o s a n t e s o n o s e m p r e p o s i t i v e . A t t a c c a r e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c u i r i n n o v o l a s o l i d a r i e t à , e m e t t e r e a f e r r o e f u o c o l e c i t t à , s o n o c o m p o r t a m e n t i n o n a c c e t t a b i l i i n u n a d e m o c r a z i a . Q u e s t o è i l m e s s a g g i o c h e a b b i a m o v o l u t o d a r e o g g i p o m e r i g g i o a R o m a ” , c o n c l u d e .