R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e m a n i f e s t a z i o n i , c h e s p e s s o s t a n n o d e g e n e r a n d o i n s c o n t r i v i o l e n t i c o n m o m e n t i d i f o r t e t e n s i o n e , c o m e a c c a d u t o i e r i s e r a a F i r e n z e , p o c o h a n n o a c h e v e d e r e c o n i l n o b i l e i n t e n t o d i a i u t a r e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . S e L a n d i n i e c o m p a g n i a c a n t a n d o f o s s e r o i n b u o n a f e d e n o n a v r e b b e r o i l m i n i m o t e n t e n n a m e n t o a r i c o n o s c e r e c o m e i l g o v e r n o M e l o n i s t i a g e s t e n d o i n m o d o i n e c c e p i b i l e l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e e l a c r i s i i n M e d i o O r i e n t e , a n z i n e s a r e b b e r o o r g o g l i o s i " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a r c o P a d o v a n i . " I n v e c e , i n m o d o s t r u m e n t a l e , c o n t i n u a n o a s f r u t t a r e l a c r i s i u m a n i t a r i a d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e s p e r a n d o d i r a c i m o l a r e q u a l c h e c o n s e n s o , a v e n d o p e r s o o r m a i t o t a l m e n t e l a p e r c e z i o n e d e i p r o b l e m i r e a l i d e l P a e s e . M a g l i i t a l i a n i n o n s i l a s c i a n o c o n f o n d e r e d a l l e f a l s i t à d e l l ’ o p p o s i z i o n e , c h e o g g i a n c o r a u n a v o l t a r i c h i a m i a m o a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . A u s p i c h i a m o d a l l a s i n i s t r a u n i m p e g n o p e r d i s i n n e s c a r e l e p i a z z e m a n o v r a t e d a c h i n o n h a a c u o r e v e r a m e n t e l a p a c e " , c o n c l u d e .